Altes Dorf – neu entdeckt

Vorbereitet hatte das Team der Kultur- und Weinbotschafter Nahe eine interessante Mischung aus Geschichte, Architektur und Weingenuss. Als Partner konnten die Weingüter Tesch, Honrath und Anette Closheim gewonnen werden. Der Rundgang startete am historischen Heumarkt mit einem Riesling Königsschild vom Weingut Tesch, weiter ging‘s im Kirchenraum der Johanniskirche mit einem kurzweiligen Beitrag zur Kirchengeschichte, untermalt mit einem modernen Orgelspiel. Anschließend konnten die Gäste überraschende Einblicke in den historischen Ortskern mit seinen schmalen Gassen und Winkeln genießen. In der Hintergasse stehen einige der ältesten Fachwerkhäuser aus dem 16. Jahrhundert. Ein besonderer Glanzpunkt war die Besichtigung einer historischen Wagnerei mit Werkstatt. Es folgte eine Kellerbesichtigung beim Weingut Honrath mit Weinprobe, einem Riesling trocken aus der Langenlonsheimer Spitzenlage Königsschild und einen Blanc de Noir trocken, unter fachkundiger Erklärung vom Winzer persönlich. Zurück durch die verwinkelten Gassen gelangten die Teilnehmer des Rundgangs schließlich zu einem echten architektonischen Attraktion: Der als eine vom Deutschen Weininstitut prämierten Vinothek von Anette Closheim. Die Besucher wandelten bei einem Gläschen Sauvignon Blanc und Cuvee Rouge durch die stilvoll eingerichteten Räumlichkeiten. Nur einen Steinwurf davon entfernt gelangten die Besucher schließlich zum Ausgangspunkt, dem Heumarkt, zurück. Ein Gast brachte es auf den Punkt: „Es war eine gelungene Melange aus Information und Genuss.“