Alfred-Delp-Schule veranstaltete Typisierungsaktion

Archivierter Artikel vom 03.04.2020, 13:55 Uhr

„Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein!“ Dieser Slogan, ein einfaches Verfahren prognostizierend, hatte vor einigen Monaten die Aufmerksamkeit der Schülervertretung (SV) der Alfred-Delp-Schule (ADS) in Hargesheim erregt.

Schnell war klar, dass es eine Ehrensache sei, nicht nur die Typisierungsaktion der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (heute DKMS gemeinnützige GmbH) zu bewerben, sondern auch aktiv daran teilzunehmen. Diesem Aufruf folgte die gymnasiale Oberstufe in großer Zahl, war sie doch im Vorfeld bereits im Unterricht über die Arbeit der DKMS informiert worden. Auch erhielten alle interessierten Schüler dank eines umfassenden Vortrags an diesem Vormittag weitere Fakten und Daten, die Ihr Übriges zur Sensibilisierung für dieses Thema beitrugen. Alle 15 Minuten erhält deutschlandweit ein Mensch die Diagnose Blutkrebs. Nur jedem dritten Patienten, darunter sind unzählige Kinder und Jugendliche, kann ein Familienmitglied die dringend zum Überleben notwendigen Stammzellen spenden, jedem zehnten Erkrankten kann nicht geholfen werden. Aufgewachsen in dem Bewusstsein, sich für andere, schwächere Mitmenschen stark zu machen, sie zu unterstützen, war den Verantwortlichen der SV schnell klar: „Wir machen mit!“ Jeder potenzielle Spender sei von Bedeutung, wenn es darum gehe, Menschenleben zu retten.