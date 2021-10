Aktiv und kreativ in besonderen Zeiten: Sammelband guter Praxisbeispiele

Gute Praxisbeispiele der Bambini- und Jugendfeuerwehren jetzt in Sammelband veröffentlicht.

Räumliche Distanz muss nicht immer gleich fehlende Team-Aktivität bedeuten, erst Recht nicht bei den rheinland-pfälzischen Bambini- und Jugendfeuerwehren. Das zeigen die Konzepte, die Betreuende für den Nachwuchs entwickelten und Ende 2020 beim Wettbewerb „Aktiv und kreativ in besonderen Zeiten“ des Landesfeuerwehrverbandes und der Unfallkasse Rheinland-Pfalz einreichten. In einem Sammelband zusammengefasst dienen diese Konzepte nun anderen Feuerwehren als Ideenbringer und Ratgeber. Sie sind auf der Website des Landesfeuerwehrverbandes unter https://deine-heimat-deine-feuerwehr.de/aktiv-bambini-und-jugendfeuerwehren/ abrufbar.

Mit Beginn der Corona-Pandemie kamen regelmäßige Zusammenkünfte für Gruppenstunden und Gruppenübungen vorerst zum Erliegen. Und mit ihnen auch häufig das soziale Miteinander. Nun galt es umso mehr, die jüngsten Mitglieder der Feuerwehr weiterhin zu motivieren. Die Betreuer der Jugend- und Bambini-Feuerwehren zeigten, dass sie problemlos den Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen aufrechterhalten konnten. Sie zeigten, dass sie mit Engagement und Begeisterungsfähigkeit Kinder auch in Zeiten der Distanz begeisterten. Selbst weiterer Nachwuchs konnte, entgegen aller Erwartungen, gewonnen werden. Die Betreuenden waren aktiv und kreativ in besonderen Zeiten und wurden dafür von der Unfallkasse Rheinland-Pfalz und dem Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.

Die prämierten Konzepte reichen von Onlineübungen aus dem Gerätehaus, Fahrzeugkunde und digitale Öffentlichkeitsarbeit über Freunde-Bücher auf Wanderschaft, Aufrüstung der persönlichen Schutzausrüstung bis hin zu digitalen Weihnachtsfeiern: Diese Konzepte sollen nun auch anderen Bambini- und Jugendfeuerwehren als Vorlage dienen. Der Sammelband „Aktiv und kreativ in besonderen Zeiten“ beinhaltet gute Praxis-Beispiele der Bambini- und Jugendfeuerwehren Rheinland-Pfalz. Alle vorgestellten Konzepte kommen aus den Bereichen „Fachwissen“, „Experimente“, „besondere Aktivitäten“ und „Bewegung“. Sie stellten während der bewegenden Zeit die Aktivitäten des Feuerwehrnachwuchses sicher und bieten auch in Zukunft ein breites Spektrum an Ideen und praktischen Vorlagen.