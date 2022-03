Aktionen und Spenden für die Feuerwehr

Der Vorsitzende des Fördervereins „Freunde der Feuerwehr“, Willy Laubenstein, konnte 17 Mitglieder und Freunde von aktuell 169 Mitgliedern begrüßen. Bei der Totenehrung wurde diesmal neben den verstorbenen Kameraden und Mitgliedern, besonders auch dem verunglückten Feuerwehrmann Lars Spahn, der am 25. Februar diesen Jahres bei einem Einsatz sein Leben verlor, gedenkt.

Schriftführer Lars Steeg hatte die vergangenen beiden Jahre Revue passieren lassen, denn wegen Corona fanden nur wenige Sitzungen statt. Bei der Weihnachtsbaumaktion 2020 waren trotz Corona innerhalb einer Stunde alle Bäume weg, so auch 2021, jedoch konnten wieder Bratwurst und Glühwein verkauft werden. Die Einnahmen von Getränken und Speisen wurden zugunsten der Renovierung des alten Feuerwehrhauses an die Gemeinde gespendet.

Die Vereinsgemeinschaft und „s,Hermännsche“ hatten 700 Pizzen gebacken und verkauft, der Erlös wurde bei der Galaveranstaltung „s, Hermännsche hilft“ übergeben. Weiter berichtete der Schriftführer, dass in 2021 vom Förderverein eine Wärmebildkamera und eine Rettungsboa für die Aktiven der Feuerwehr angeschafft worden sei.

Die Kassenwartin Eva Laubenstein konnte eine gute Kasse vorweisen, aktuell habe der Verein 169 Mitglieder und bei den wenigen Veranstaltungen konnte man einen Bonus verzeichnen. Die Kassenprüfe hatten keine Beanstandungen und führten die einstimmige Entlastung des Vorstandes herbei. Neue Kassenprüfer sind Thomas Erking und Christopher Bukowski.

Wehrführer Philipp Gassner bedankte sich im Namen der Aktiven beim Förderverein für die gute Zusammenarbeit. In 2021 hatte die Feuerwehr immerhin 17 Einsätze. Ortsbürgermeister Markus Müller, der selbst Aktiver bei der Feuerwehr ist, bedankte sich für die gute Arbeit der Feuerwehr und die Zusammenarbeit Feuerwehr und Förderverein. Er berichtete, dass die Renovierung/Neubau des alten Feuerwehrgerätehauses zurzeit bei 150 000 Euro stehe. Allerdings soll so viel wie möglich in Eigenleistung durch die Vereine und Bürger geleistet werden. In diesem Jahr ist der Förderverein Ausrichter der Neu-Bamberger Kerb und die Jugendfeuerwehr macht wieder einen Umwelttag.

Am Ende der Versammlung wurden Spenden gesammelt, die der Familie des verunglückten Feuerwehrmannes Lars Spahn überreicht werden sollen, hier hat der Förderverein den Betrag auf 500 Euro aufgestockt. kko