„Aktion Hoffnung“ – Messdiener nahmen teil

Die Messdiener der Pfarrei St. Jacobus nahmen an der „Aktion Hoffnung“ des Kindermissionswerkes „Die Sternsinger“ teil.

Da coronabedingt in diesem Jahr die Martinsumzüge nicht stattfinden konnten, hat das Kindermissionswerk den Pfarreien, Kitas und Schulen Material mit Alternativvorschlägen zugeschickt, wie man trotz der Einschränkung die Legende um den römischen Reitersmann, der in einer kalten Winternacht seinen Mantel mit dem Bettler teilte, als Gedenktag lebendig erhalten kann. Die Messdienergruppe der Pfarrei St. Jakobus Stromberg, Roth und Warmsroth hat aus dem Pool der Vorschläge die Aktionsidee „Kleider teilen zu St. Martin“ ausgewählt. Dafür sollten gut erhaltene Kleidungsstücke gespendet werden. Mit dem Erlös wird ein Projekt für bedürftige Kinder in der Ukraine unterstützt.

Die Messdienser haben innerhalb einer Woche entsprechend den Vorgaben drei Pakete mit insgesamt 35 Kilogramm gut erhaltener Kleidung an das Eine-Welt-Zentrum in Ettringen auf den Weg gebracht. Für diese Aktion gebührt den Messdienern um ihre Leiter Hans Sloothaak und Antonia Braun Dank und Anerkennung.