Ärztlicher Nachwuchs am Diakonie Krankenhaus

Ihr Ziel: Auf den letzten Metern ihres Studiums viel praktische Erfahrung in der Versorgung von Patienten zu sammeln. Ziel des Diakonie Krankenhauses – die jungen Kollegen für die Arbeit in Bad Kreuznach zu begeistern. Seit 2008 ist die Diakonie Akademisches Lehrkrankenhaus der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und bildet seither Studierende aus.

„Obwohl sich die Krankenhäuser, aufgrund der Corona-Pandemie, erstmals nicht persönlich an der Uni in Mainz präsentieren konnten und die Veranstaltung online stattfand, waren unsere Plätze in allen Fachbereichen sehr begehrt. Ab heute sind die Studierenden Teil unseres Ärzteteams und in alle Abläufe der Fachabteilungen eingebunden. Unter fachärztlicher Anleitung werden sie auf das nach der Ausbildung erforderliche selbständige Arbeiten vorbereitet“, sagt der Ärztliche Direktor und PJ-Studienleiter, Dr. Christoph von Buch.