Adventliche Stimmung aus der Kapelle St. Marienwörth

Die weihnachtliche Andacht war für die Patienten des Krankenhauses sowie für die Senioren des angrenzenden Altenheimes St. Josef bestimmt, die ausschließlich über ihre Fernsehkanäle daran teilhaben konnten. Die besinnlichen Texte und Musik dazu hatten sich drei engagierte Frauen gemeinsam ausgesucht. Esther Huck spielte an der Orgel und Blockflöte und sang zusammen mit Christine Zillger populäre Weihnachtlieder. Irmgard Kienle zitierte altbekannte, aber auch neue weihnachtliche Texte in der adventlich geschmückten Kapelle.

Esther Huck ist dort Organistin und regelmäßig vor Ort. Sie hatte sich Gedanken darüber gemacht, wie sie in der derzeitigen Situation Freude und adventliche Stimmung den Patienten und Senioren bieten kann: „Irmgard Kienle und Christine Zillger waren gerne bereit, mit mir gemeinsam und mit gebührendem Abstand vor leerer Kapelle zu agieren. Natürlich in dem Bewusstsein, dass es über die hauseigene Technik an den jeweiligen Fernsehgeräten möglich ist, uns in der Kapelle zu sehen und sich mit uns auf das kommende Weihnachtsfest einzustimmen.“ Franziskanerbruder Bonifatius Faulhaber freut sich gemeinsam mit der Krankenhaus- und Altenheimleitung über die schöne und stimmungsvolle Abwechslung: „Herzlichen Dank an Esther Huck, die diesen Nachmittag initiiert und organisiert hat, an Christine Zillger und Irmgard Kienle für den besinnlichen Adventsnachmittag. Sich auf den Weg zu machen und auf die kommenden Festtage einzulassen ist wichtig, auch in dieser Corona-geprägten Zeit.“