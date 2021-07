ADD bestellt fünf Bezirksschornsteinfeger

Der Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Thomas Linnertz, hat fünf Schornsteinfeger in den Kehrbezirken Kusel X, Alzey-Worms XIV, Südliche Weinstraße XII, Trier-Saarburg XII und Kreis Bad Kreuz-nach XII mit Wirkung zum 1. August für die Dauer von sieben Jahren bestellt. Linnertz überreichte in Trier die Urkunden an die neuen Bezirksschornsteinfeger.

„Die Minimierung der vom Feuer ausgehenden Gefahren, ist der wichtigste Aspekt der Arbeit eines bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers. Er tritt bewusst nicht als privater Unternehmer auf, sondern ist mit hoheitlichen Befugnissen ausgestattet“, so fasst ADD-Präsident Linnertz das Berufsbild eines Bezirksschornsteinfegers zusammen. Der Schornsteinfeger ist ein Experte für Sicherheit, Umwelt und Energie. Er ist ein wichtiger Berater bei Fragen der Energieeffizienz und durch die regelmäßigen Überprüfungen von Heizungen und Kaminen erfüllt der Schornsteinfeger eine wichtige Sicherheitsfunktion.

Die ADD ist für die Besetzung der Kehrbezirke zuständig und bestellt die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger. In Rheinland-Pfalz gibt es 480 Kehrbezirke.

Besetzung der Kehrbezirke zum 1. August: