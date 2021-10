ADAC unterstützt Deutsche Alleenstraße

Um die Bäume langfristig zu schützen unterstützt der ADAC Mittelrhein die 1993 gegründete Arbeitsgemeinschaft Deutsche Alleenstraße, die mit 2900 Kilometern die längste Ferienstraße in Deutschland ist. So wurden seit 2010 in Kooperation mit dem Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, der ARGE Deutsche Alleenstraße und der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald bei Pflanzaktionen über 320 Bäume an den Teilstrecken von Koblenz, Bad Kreuznach, Alzey und Neustadt an der Weinstraße gepflanzt.

Kürzlich übergab der Regionalclub Bäume an der L 409 zwischen Eckelsheim und Wendelsheim. In den nächsten Wochen sollen dort nach Angaben des ADAC 42 Bäume, unter anderem Linde und Hainbuche, verpflanzt werden, um eine weitere grüne Lücke zu schließen.