Absolventen erhalten ihre Zeugnisse der HSA-Maßnahme des Jobcenters und der DAA

Dies ist ein großer Schritt in eine neue berufliche Zukunft. Das Jobcenter ist Initiator und Finanzier einer Kooperationsmaßnahme mit der Deutschen Angestellten-Akademie (DAA), die im Rahmen eines Projektes zum personalisierten Unterricht allen Anwärtern eine maßgeschneiderte Prüfungsvorbereitung zukommen ließ. „Individuelle Einzelförderung bei der Vermittlung des Lernstoffes ist sehr wichtig und gehört unbedingt dazu“, erläutert Marcus Faulhaber, Leiter des DAA-Kundenzentrums Bad Kreuznach, das Geheimnis des 100-prozentigen Abschlusserfolgs.

„Auch die Zusammenarbeit mit der Crucenia Realschule plus war sehr positiv“, ergänzt die stellvertretende DAA-Kundenzentrumsleiterin Nadine Emmrich. Von den vier Teilnehmern der DAA-Maßnahme „Hauptschulabschluss für Nichtschüler“ haben alle durchweg mit guten Noten bestanden. Für die frischgebackenen Hauptschulabsolventen hat sich das fünfmonatige Büffeln absolut gelohnt. Endlich können sie lang gehegte berufliche Ziele in die Tat umsetzen, sei dies eine Tätigkeit als Sozialassistent, Altenpflegehelfer oder auch erst einmal den Realschulabschluss anzugehen. In jedem Fall aber bedeutet die bestandene Prüfung den Sprung in einen höherwertigen Job, mehr Lohn und größere Sicherheit für eine langfristige Beschäftigung.

Bei näheren Fragen zum kombinierten DAA-Lehrgang Hauptschule und berufsfachliche Qualifizierung in den Bereichen Hauswirtschaft, Pflege, Handel oder Logistik geben die Verantwortlichen gerne direkt Auskunft unter der Telefonnummer 0671 / 796 08 60 oder per E-Mail an marcus.faulhaber@daa.de oder nadine.emmrich@daa.de.