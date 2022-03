Aachens Sehenswürdigkeiten kennenlernen

Der SPD-Ortsverein Pfaffen-Schwabenheim/Biebelsheim lädt nach zwei Jahren Pause wieder zu seinem traditionellen Ortsvereinsausflug ein, der am Samstag, 14. Mai, nach Aachen führen wird. Manche sagen, das Besondere an Aachen sei dessen Lage und Stadtgeschichte. Andere meinen es wäre die schöne Altstadt oder der Aachener Dom, der die zahlreichen Besucher der Stadt anlockt.

Die Abfahrt ist um 7.30 Uhr in Pfaffen-Schwabenheim an der evangelsichen Kirche (Sprendlinger Straße). Bei einer Rundfahrt mit dem Bus erfahren die Teilnehmer mehr über die Stadt mit ihrer Lage am Dreiländereck Deutschland/Niederlande/Belgien. Der Nachmittag ist dann ganz zur freien Verfügung. Die Rückreise ist gegen 16 Uhr vorgesehen, der Tagesabschluss in einem Lokal in Heimatnähe. Der Teilnehmerpreis (einschließlich Bus, Stadtführung und Frühstück) beträgt 30 Euro pro Person, Jugendliche (14 bis 18 Jahre) 15 Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei. Der SPD-Ortsverein weist auch auf die zum Zeitpunkt der Fahrt geltende Einhaltung der Coronaschutzbestimmungen hin.

Anmeldung bis zum 15. April beim SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Michael Simon unter Telefon 06701/ 7747, 0171/176 23 33 oder per E-Mail unter michael@simon21.de oder unter info@spd-pfaffen-schwabenheim.de

Der Teilnahmebetrag ist bei Anmeldung zu zahlen an den SPD-OV Pfaffen-Schwabenheim/Biebelsheim, Mainzer Volksbank, IBAN: DE07 5519 0000 0162 1410 14, Stichwort: OV-Ausflug.