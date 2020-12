60 Volksbank-Jubilare für 1440 Jahre Treue geehrt

Ähnlich wie bei der diesjährigen Vertreterversammlung war auch das in diesem Jahr in der bisherigen traditionellen Form leider nicht möglich. In einem waren sich Vorstand und Aufsichtsrat aber einig: Danke wollte man unbedingt sagen – wenn nicht persönlich, dann eben ausschließlich auf symbolischem Weg. Kurzerhand wurden 60 kulinarische Genießerpakete zusammengestellt. So brachte man alles auf den Weg, was es braucht, um in Gedanken mit den langjährigen Mitarbeitern des Hauses auf das Erreichte und die weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit anzustoßen. Auch wenn damit das traditionelle Miteinander, das es zu solch besonderen Anlässen zu Ehren der Mitarbeiter alljährlich in der Bank gibt, nicht ersetzt werden konnte. Das Dankeschön in kulinarischer Form kam bei den Jubilaren sehr gut an.