5000 Euro für das Projekt KIDZ!

Im Namen der Commerzbank-Stiftung übergab Timo Klein, Marktbereichsleiter der Commerzbank Bad Kreuznach, auf Vermittlung der Bad Kreuznacher Stiftung der2Weg eine Spende in Höhe von 5000 Euro an das Projekt des Fördervereins „KiDZ! – Kreuznach ist Deine Zukunft“.

Das Ziel des Projektes ist die Zusammenführung sämtlicher Organisationen, die in Bad Kreuznach für das Jugendwohl verantwortlich zeichnen, um gemeinschaftliche Aktivitäten zu fördern. Aufgabe des Fördervereins ist es, ausgehend von engagierten Eltern, ein neutrales, wirtschaftlich unabhängiges und überparteiliches Netzwerk zu schaffen, über das den Kindern und Jugendlichen aus Bad Kreuznach ein besserer Start ins Leben ermöglicht wird. Kerngedanke ist, als Gemeinschaft zu agieren, um nachhaltig etwas erreichen zu können. Das konkrete Ziel ist, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Herausforderungen in der Stadt aktiv angegangen werden können. Dafür werden vom Verein über Spendengelder die finanziellen Mittel akquiriert, die ein Netzwerk in Bad Kreuznach in die Lage versetzen, sich für dieses für unsere Zukunft so wichtige Thema mehr zu engagieren. „Vielen Dank für Ihr großes Engagement, welches ganz wesentlich zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in Bad Kreuznach beiträgt“, sagte Timo Klein.

Teilnehmer von KiDZ! sind unter anderem die Serviceclubs Rotarier, Lions und Round Table. Markus Buchholz und Andreas Kolb, Vorstände von KiDZ!, sind sich einig: „Mit der Unterstützung der Commerzbank-Stiftung verleiht ein wichtiger und renommierter Partner mit Signalwirkung dem KiDZ Förderverein Rückenwind.“ „Das Projekt soll dabei helfen, proaktiv und koordiniert die Voraussetzung für eine Zukunft voller Chancen in den nächsten Generationen zu schaffen“, so Rainer Meffert, Geschäftsführer der Stiftung der2Weg.