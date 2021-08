47 Jahre Stadtverwaltung

Für Erika Roggendorf war es ein sehr emotionaler Augenblick, als sie von Oberbürgermeisterin Dr. Heike Kaster-Meurer in den Ruhestand verabschiedet wurde. Vor 47 Jahren begann für sie als Bürogehilfinnen-Lehrling die Laufbahn bei der Stadtverwaltung. Als Geschäftsführerin der Volkshochschule Bad Kreuznach hat sie seit Oktober 1996 das Angebot der öffentlichen Bildungseinrichtung maßgeblich geprägt. „Dieses Pfund an Wissen“, so die Amtsleiterin für Schulen, Kultur und Sport, Grit Gigga, hat man in der Übergangsphase gut nutzen und gebrauchen können. Denn Erika Roggendorf ist seit 1. Juni in Rente und wirkte in den vergangenen Wochen noch als Beraterin.

Mit seinem Jubiläum 40 Jahre öffentlicher Dienst hat für Karl Distler die Rentenzeit begonnen. Nach seiner Bundeswehrzeit war er 22 Jahre Fahrer bei der Kanalunterhaltung beim Abwasserbetrieb und wechselte im November 2009 zum Hauptamt, wo er für den Botendienst zuständig war. Die besten Wünsche für die Zukunft gab es auch von der Sachgebietsleiterin Zentrale Dienste, Beate Kiefer.

Seit 40 Jahren arbeitet der gelernte Gärtner Lothar Reichert auf dem Friedhof, kümmert sich um die Grünpflege und hat dort als Sargträger eine schwere Aufgabe, vor allem dann, wenn Kinder beerdigt werden müssen. Zum Jahresende geht er in Rente.

Für jeweils 25 Jahre öffentlicher Dienst wurden in der kleinen Feierstunde Kurt Reiner Thomas, Arbeiter im Bauhof, und Heiko Rörich, Vollzugsbeamter beim Ordnungsamt, beglückwünscht. Zu den Gratulanten gehörten neben Oberbürgermeisterin Dr. Heike Kaster-Meurer und der Personalratsvorsitzenden Annette Köllmeier auch Bürgermeister Wolfang Heinrich, Beigeordneter Markus Schlosser und Bauhofleiterin Mareike Näher.