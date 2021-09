30-jähriges Dienstjubiläum in der Kita-Rümmelsheim

„Die Kinder stehen bei dir immer an erster Stelle und ihr Wohl geht dir über alles“, betonte Ortsbürgermeister Hartmut Merkelbach in seiner Laudatio anlässlich des 30-jährigen Dienstjubiläums der Leiterin der Rümmelsheimer Kindertagesstätte Takatukaland Lydia Pieroth. In einer kleinen Feier, an der neben Altortsbürgermeister Jürgen Gumbrich, einige Ratsmitglieder, Vertreter des Elternbeirates und des Fördervereins teilnahmen, blickte Merkelbach zurück, als der damalige Ortsbürgermeister Hermann Lamoth, „dir liebe Lydia, am 1. August, 1991 die Leitung unserer Kindertagesstätte übertragen hat. Dies war eine sehr kluge und wie sich heute zeigt, eine weitsichtige Entscheidung. Dein Auftreten und deine Arbeitsweise sind bodenständig, hilfsbereit, sympathisch und zupackend. Es ist ein Segen für jeden Ortsbürgermeister, dass er sich immer auf dich verlassen kann. Du hast eine große Herzensbildung und behältst in Stress- und Ausnahmesituationen den Überblick”, würdigte Merkelbach unter Beifall.

Der Ortsbürgermeister hob hervor, dass von den Mitarbeitern bis hin zur Verwaltung und den übergeordneten Behörden, “alle deine sehr strukturierte und kompetente Arbeitsweise schätzen. Die Zusammenarbeit mit dir ist unkompliziert und schnörkellos. Wenn es eng wird, läufst du zur Bestform auf und lässt deine ganze Erfahrung, Kreativität und Spontanität aufblitzen. Dank deiner Arbeit verfügt die Kindertagesstätte Rümmelsheim über einen ausgezeichneten Ruf weit über die Ortsgrenzen hinaus„.

Die sichtlich gerührte Jubilarin, die in den drei Jahrzehnten rund 450 Kinder mit betreute, merkte dankbar an, dass sie gerne hier ist, von Rümmelsheim geprägt wurde und es im Verlauf der vielen Jahre auch Hürden gab, die es zu übersteigen galt und: “Hier wurde ich gut aufgenommen, habe ein gutes Team und einen ebenso guten Elternausschuss und Förderverein". Zudem sei es immer wieder schön, Veränderungen anzunehmen und mitzutragen.