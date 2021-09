28 Jahre Dienst am Menschen – Pädagogische Leitung der Tagesförderstätte geht in den Ruhestand

Die 62-Jährige pädagogische Leiterin der Tagesförderstätte Bad Kreuznach geht nun in Ruhestand. Nach 28 Jahren bei der Stiftung kreuznacher diakonie verlässt sie die Einrichtung für Menschen mit Behinderungen. Den Schritt von der Industriekauffrau zum Studium der Sozialpädagogik hat sie nie bereut: „Mir hat der Kontakt zu Menschen gefehlt aber meine kaufmännischen Kenntnisse waren in meinem weiteren Berufsleben sehr hilfreich“, erzählt die Pädagogin.

Angefangen hat Venner 1993 als Pädagogische Leitung der Werkstätten für behinderte Menschen in Bad Sobernheim. Nach einem Wechsel nach Meisenheim war sie seit 2004 in Bad Kreuznach tätig. Sie beschreibt sich selbst als eher ungeduldigen Menschen und bewundert die Geduld und den langen Atem, den die Menschen mit Schwerst- und Mehrfachbehinderungen haben müssen. Oft dauert es Monate oder auch Jahre bis sich kleine Fortschritte einstellen. Auf die Frage auf was sich Renate Venner im Ruhestand am meisten freut, sagt sie strahlend: „Das der Wecker nicht klingelt, meinen zehn Monate alten Enkel und ich mehr Zeit für meine Hobbys Fotografieren und Schwimmen habe.“