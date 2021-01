Zwischen Friedhof und Dominikanerkloster gab es keinen Zusammenhang

Im Buch werden die Knochen- und Skelettfunde werden in eigenen Beiträgen vorgestellt. So stellen Markus Poschmann und Cliff Jost Pferdeknochen vor, die sogar in die späte Eiszeit datieren. Vom besonderen Interesse ist der Friedhof am ehemaligen Dominikanerkloster, den Anna