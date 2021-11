Zweiter Sieg in Folge

Mit 6:1 (3:1) gewann die FMSG Waldböckelheim/Bretzenheim in der Fußball-B-Juniorinnen-Landesliga beim FV Freinsheim. Lara Schömel (7.), Frida Roeth (27., 70.), Lena Schuck (39., 74.) und Emely Messer (62.) trafen für die Gäste ins Schwarze. Die Schützlinge von FMSG-Trainerin Dany Spindler agierten sehr offensiv, kamen so auch zu weiteren Chancen, hatten aber in der Rückwärtsbewegung Probleme und liefen in Konter.