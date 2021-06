Zweite Vorsitzende im Medienausschuss des Landtags Ellen Demuth ist in der konstituierenden Sitzung des Medienausschusses des Mainzer Landtags zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden. „Ich freue mich über diese Wahl und auf die Zusammenarbeit im Ausschuss. Mit mir sind dort meine CDU-Fraktionskollegen Peter Moskopp und Torsten Welling vertreten“, erklärt Demuth.

In den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen hat die CDU-Landtagsfraktion neben Demuth die Abgeordneten Matthias Lammert und Dennis Junk entsandt. Demuth stellt fest: „In beiden Ausschüssen war ich schon in den vergangenen beiden Legislaturperioden Mitglied. Gern setze ich mich in diesen beiden Aufgabenfeldern weiterhin für die Belange der Wähler ein und nutze dabei meine Erfahrung und aufgebauten Kontakte der vergangenen Jahre.“