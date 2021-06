Zwei Tipps zum Frankreich-Spiel und ein Bockenauer Angebot für Jogis EM-Truppe

Ja, das lokale Sportgeschehen und Fußball-Großereignisse wie eine EM oder WM verfolgt sie, sagt Sarah Hausmann, aber eine durchdrungene Fußballanhängerin ist sie nicht. 4:2 tippt sie mit Blick aufs erste EM-Spiel der Deutschen am Dienstagabend – für Frankreich. Auch der Bockenauer Ortsbürgermeister Jürgen Klotz ist Fußballfreund, sieht am 15. Juni aber Jogis Jungs als Sieger: 2:1. Gerade haben die Bockenauer ihren neuen Rasenplatz hergerichtet, letzte Arbeiten sind noch zu tun. Am Mittwochabend trainierten die Aktiven erstmals auf dem neuen Geläuf – coronakonform in Kleingruppen. Schmunzelnd hält Fastnachter Jürgen Klotz ein Angebot für die EM-Truppe bereit: „Unser Platz steht