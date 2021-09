Zwei Orte täglich steuert der Bus für die Seele an

Der Bus fährt täglich zwei verschiedene Orte an. Vormittags von 8 bis 11.30 Uhr und nachmittags von 12.30 bis 16 Uhr kann man ihn ohne Anmeldung aufsuchen. Am heutigen Freitag ist er vormittags in Heppingen an der Kirche und nachmittags in Mayschoß am Dorfplatz.