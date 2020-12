Zwei Jahre in den USA: Seit Juni 2018 ist Carlisle die Heimat

Archivierter Artikel vom 09.04.2020, 18:05 Uhr

Axel und Sandra Hardt leben zusammen mit ihren beiden Töchtern Philippa (11 Jahre) und Helen (9 Jahre) sowie Hund Penny seit Juni 2018 im Osten der USA in Carlisle, Pennsylvania. Im Rahmen eines Austauschprogramms mit den amerikanischen Streitkräften war Oberst Axel Hardt im ersten Jahr als Student und ist seit Sommer 2019 als Dozent am US Army War College tätig. Er unterrichtet Militärstrategie und europäische Sicherheitspolitik.

Jedes Jahr absolvieren 300 amerikanische und 80 internationale Studenten am US Army War College ein akademischen Programm und schließen dieses mit einem Master of Strategic Studies ab. Ziel der Ausbildung ist es, die Studenten auf ihre zukünftigen Aufgaben auf strategischer Ebene vorzubereiten. Im Sommer 2020 kehren Axel, Sandra, Philippa und Helen Hardt mit Penny in den Westerwald zurück.