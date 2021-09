Zwei Eilentscheidungen zu Luftreinigungsgeräten

Per Eilentscheidung wurde Anfang August die Anschaffung von Luftreinigungsgeräten für die Erich-Kästner-Realschule plus in Ransbach-Baumbach auf den Weg gebracht. Das teilte Bürgermeister Michael Merz mit.

Dadurch hätten die Geräte noch zum vom Hersteller garantierten Preis eingekauft werden können, erklärte Fachbereichsleiter Stefan Schmitz und führte weiter aus: „Hätten wir jetzt bestellt, würden die Geräte im März 2022 kommen.“ Geliefert werden die Geräte voraussichtlich in den ersten Oktoberwochen. Daneben bekommt die Feuerwache in Ransbach-Baumbach eine neue Lüftungsanlage. Durch diese Eilentscheidung könne die Anlage in die laufenden Sanierungen eingeplant werden, so Merz. maj