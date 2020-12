Archivierter Artikel vom 05.08.2020, 16:03 Uhr

Zwei Bewerber wollen in Deesen antreten Offiziell ist seine Bewerbung noch nicht, aber der Christdemokrat Pierre Heibel aus Deesen hat gegenüber unserer Zeitung angekündigt, dass er bei der Wahl des Ortsbürgermeisters in Deesen am 8. November antreten will. „Der Wahlvorschlag erfolgt nicht über die CDU, in welcher ich schon lange Mitglied bin, sondern über einen Wahlvorschlag mit Unterstützern“, kündigt er an.