Zuspruch für Vergrößerungspläne in den sozialen Medien

Die Pläne des Investors Ralph Dommermuth, die Verkaufsfläche des Style Outlets in Montabaur zu verdoppeln, werden von den Kommentatoren in den sozialen Medien überwiegend positiv aufgenommen.

Sie schreiben zum Beispiel auf Facebook, dass sie sich auf die besseren Einkaufsmöglichkeiten in der Region freuen. Den Vertretern der Nachbarstädte, die das Vorhaben stoppen wollen, werfen sie hingegen vor, die Entwicklung der eigenen Innenstädte verschlafen zu haben und nun mit dem Finger auf andere zu zeigen.

Schuld an dem Rückgang der Kundenzahlen seien demnach auch die immer weiter steigenden Parkgebühren in vielen Städten, mit denen man die Autos aus den Zentren fernhalten wolle, heißt es. Am Outletcenter könne man hingegen bequem und kostenlos parken, schreiben einige Nutzer.

Darüber hinaus werden Zweifel geäußert, dass der Kundenrückgang überhaupt etwas mit dem FOC in Montabaur zu tun hat. Es habe schließlich schon vor der Eröffnung 2015 Probleme mit Leerstand gegeben. tf