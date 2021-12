Die Dächer der Gebäude am alten Bahnhof der Aartalbahn, in dem die Heimatsammlung und der örtliche Bauhof untergebracht sind, müssen saniert werden. Eine Kostenschätzung beläuft sich auf 57.000 Euro. Hierzu wurden Zuschussmöglichkeiten erörtert.

Nach Rücksprache mit der Kreisverwaltung wäre eine Förderung über die Dorferneuerung in Hahnstätten möglich. Dazu muss ein Antrag gestellt werden, dem der Gemeinderat in der Sitzung zustimmte. up