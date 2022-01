Plus

Zuschauer bei den nächsten Heimspielen wieder erlaubt

Wirklich gewöhnen kann (und will) sich niemand an Heimspiele ohne Zuschauer – das ist auch beim TTC Zugbrücke Grenzau so. „Wir haben für die nächsten Spiele hier in der Zugbrückenhalle einen entsprechenden Antrag gestellt, damit wir wieder vor Publikum spielen können“, erzählte Olaf Gstettner, der Vorsitzende des Tischtennis-Bundesligisten, am Rande der jüngsten Partie gegen den 1. FC Saarbrücken, bei der die Zuschauerränge Corona-bedingt seit langem mal wieder leer bleiben mussten.