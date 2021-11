Plus

Die beiden Leiterinnen der Touristikabteilungen von VG Kirner Land, Anja Brandenburg, und TI Edelsteinland, Karina Wagner, gaben in der HSB-Mitgliederversammlung einen Einblick in ihre Arbeit und die Kooperationspläne. Brandenburg berichtete, dass man am Anfang der Professionalisierung stehe, eine Zertifizierung anstrebe und ein Tourismuskonzept entwickele. Einen Workshop dazu gab es bereits (Bericht folgt).