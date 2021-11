Der Biologe Wolfgang Büchs, Gastprofessor an der Universität Hildesheim und früherer wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Pflanzenbau und Bodenkunde des Julius-Kühn-Instituts, kennt das Ahrtal gut. Er hat dort wissenschaftlich gearbeitet und ist unter anderem Hauptautor einer dreibändigen Monografie, die 2003 im Auftrag des Landesamts für Umwelt Rheinland-Pfalz entstanden ist. „Es wurde sehr viel falsch gemacht“, sagt der Biologe.

Büchs hat auch familiäre Beziehungen in die Region. Seine Schwester arbeitet im Ahrtal in einer Apotheke, die von der verheerenden Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli total zerstört wurde.