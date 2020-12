Zur Person: Prof. Thomas Vilgis

Prof

Dr. Thomas Vilgis, geboren 1955, ist Physiker und leitet die Arbeitsgruppe „soft matter food science“ am Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz. Er ist Professor für Theoretische Physik an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und lehrt regelmäßig an der Justus-Liebig-Universität Gießen im Bereich Ernährungswissenschaften, Lebensmitteltechnologie und Food Physics. Seit 2019 ist Vilgis als Mitglied des Editorial Board der wissenschaftlichen Fachzeitschrift „Foods“ für den Bereich „Food Physics and (Bio)Chemistry“ verantwortlich.