Zur Person: Peter Rüsing

Der aus dem westfälischen Ahlen stammende Peter Rüsing lebt seit 2007 als Wahl-Westerwälder in Forstmehren. Der 69-Jährige bezeichnet sich als Pragmatiker. „Nach einer Ausbildung zum Werbegestalter habe ich an der Fachhochschule Münster und Wuppertal ein Studium in Grafikdesign und Fotografie absolviert. Ich beherrsche daher vor allem das technische Know-how“, erklärt Rüsing.