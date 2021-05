Zur Person: Karin Vesper-Stumm Die Autorin des Beitrags ist Historikerin. Karin Vesper-Stumm (58) ist verheiratet, hat einen Sohn und lebt mit ihrer Familie in Mandel. Das Interesse an der Geschichte des Dorfs hat ihr der Großvater vermittelt, der sein Wissen an seine Enkel weitergab.

Außerdem wurde sie durch die Aktivitäten des ehemaligen Mandeler Seelsorgers, Pfarrer i. R. Karl Ulrich Nordmann, zu Recherchen angeregt. Bei den „Dorfseminaren“, die Pfarrer Nordmann veranstaltete, wurden Themen aus der Gemeindehistorie beleuchtet. Das regte in der Folge den Austausch mündlich überlieferter Dorfgeschichte(n) an. Karin Vesper-Stumm ist Mitglied des Vereins für Heimatkunde für Stadt und Kreis Bad Kreuznach und hat auch schon Beiträge zur Regionalgeschichte in den Bad Kreuznacher Heimatblättern veröffentlicht, die regelmäßig als Beilage des Oeffentlichen Anzeigers erscheinen. Sie gehört außerdem der Redaktion des jährlichen Nahelandkalenders an.