Archivierter Artikel vom 01.04.2021, 14:36 Uhr

Ulrich Heep stammt aus Dornburg-Langendernbach, lebt mit seiner Frau Jutta in Limburg und ist Vater von zwei erwachsenen Kindern. Vor der Gründung der Straton IT-Consulting AG im Jahr 1998 war er IT-Leiter eines mittelständischen Unternehmens mit 450 Mitarbeitern sowie Senior Berater eines internationalen IT-Beratungsunternehmens. In dieser Branche wurde er im vergangenen Jahr unter den zehn führenden Unternehmen Europas für modernste Technologielösungen ausgezeichnet.

Neben seinem ehrenamtlichen Engagement in der IHK Limburg ist Ulrich Heep seit vielen Jahren als Aufsichtsratsvorsitzender der Volksbank Langendernbach e.G. aktiv und auch hier unterstützt er die Menschen und die Unternehmen in der Region. Im Jahr 2017 wurde er in das Kuratorium von StudiumPlus berufen, das duale Studienangebot der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM). Ebenfalls engagiert sich Heep im Lions Club Limburg-Mittellahn, bis zuletzt als deren Präsident. Weiterhin sind ihm verschiedene lokale Vereine ein besonderes Anliegen.