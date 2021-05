Zur Person: Ansgar Küchle

Ansgar Küchle (1969 geboren) lebt in Eichelhardt. Er ist Wildnispädagoge, Feuerlauftrainer und zertifizierter Natur- und Landschaftsführerle. Küchle verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Jugend-/Erwachsenenbildung als Ausbilder und Dozent und in der Führung und Betreuung von Gruppen bei Naturprojekten.