Zur Person Thorsten Gieser hat an der Universität Heidelberg studiert und an der Universität von Aberdeen in Großbritannien promoviert. Seit 2011 ist er akademischer Mitarbeiter am Institut für Kulturwissenschaft der Universität Koblenz-Landau. Von Oktober 2019 bis Oktober 2021 widmete sich der Ethnologe dem Wolfsprojekt, gefördert von der Volkswagen-Stiftung.

Derzeit ist er an der Universität in Koblenz beurlaubt, um sich als Senior Research Fellow an der Tschechischen Akademie der Wissenschaft mit der afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen zu beschäftigen.