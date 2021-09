Zur Person

Winfried Henrichs ist in Mülheim-Kärlich geboren und aufgewachsen. Bis zu seiner Pensionierung war der 82-jährige Gymnasiallehrer für Deutsch, Erdkunde und Geschichte und auch Oberstudiendirektor am staatlichen Koblenz-Kolleg. Nach dem Abitur am Görres-Gymnasium ging er zum Studium nach Bonn, war ein Jahr in München zum Wehrdienst verpflichtet, arbeitete vier Jahre an einer Schule in Andernach, ehe er mit seiner Familie in den Heimatort zurückkehrte.