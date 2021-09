Zur Person Andreas Bleck wurde am 17. April 1988 als Sohn einer Krankenschwester und eines Schlossers geboren. Er wuchs in Neuwied-Irlich auf und machte 2009 sein Abitur an der David-Roentgen-Schule in Neuwied.

Danach begann er ein Studium an der Uni Koblenz – Deutsch und Geografie für das Lehramt an Realschulen – und entdeckte seine Leidenschaft für die Politik. Er engagierte sich im Allgemeinen Studierendenausschuss und im Studierendenparlament. Von 2010 bis 2013 war Bleck Mitglied der CDU, dann trat er der AfD bei. Seit 2010 ist er auch Mitglied der Bürgerbewegung Pax Europa, die vor weitreichenden Gefahren durch eine wachsende Einflussnahme des Islam warnt. Im Jahr 2016 wurde er Büroleiter des parlamentarischen Geschäftsführers der AfD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag, Jan Bollinger. Bei der Bundestagswahl 2017 errang er über die Landesliste ein Bundestagsmandat. Bleck ist verheiratet und lebt in Linz. hrö