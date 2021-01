Zur Person

Vahid Matejko hat sein Studium im Bereich Jazz, Komposition und Arrangement an der Hochschule für Musik Köln mit Auszeichnung und seine Promotion an der Universität Köln im Fach Musikwissenschaft mit „Summa cum laude“ abgeschlossen. Der Komponist, Arrangeur und Musikpädagoge ist weltweit in verschiedenen Genres tätig, Inhaber einer eigenen Musikschule und Leiter einer Akademie für angehende Komponisten. Er unterrichtet in Altenkirchen, Au und online.