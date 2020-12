Archivierter Artikel vom 28.10.2020, 15:55 Uhr

Zur Person Anja Bilsing ist Fachärztin für Neurologie und leitet das Ambulante Neurologische Reha-Zentrum Kastellaun. Zudem ist sie Yoga- und Achtsamkeitslehrerin. 2010 von Helgoland in den Hunsrück gezogen, hat sie sich dort in den Klang des Namens „Dilldapp“ verliebt und im Oktober 2020 ihr Erstlingswerk rausgebracht.

Das Buch „Wo ist der Dilldapp? – Eine Geschichte aus dem Hunsrück“ ist bei Books on Demand (ISBN-13 978.375.195.6772) erschie-nen und kostet 13,99 Euro und als E-Book 4,99 Euro. Illustriert hat es Patricia Vriesendorp, eine in der Schweiz lebende Künstlerin und Psychologin, die den Personen in der Geschichte ein Gesicht verliehen hat. In ihren Zeichnungen nimmt sie zudem lokalen Bezug auf die Umgebung. Links im Bild ist der „Wildbienenturm“ in Kastellaun zu sehen.