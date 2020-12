Archivierter Artikel vom 08.08.2020, 12:08 Uhr

Zur Person

Die Werke der Künstlerin Andrea Orth sind in zahlreichen nationalen wie internationalen Ausstellungen zu sehen, unter anderem auch in Nord- und Südfrankreich, in Mexiko, Spanien und den Niederlanden. 2010 gab sie den Impuls zu einer deutsch-französischen Partnerschaftsausstellung von Adenau und Sillery (Champagne) und leitete das Projekt „Patrie en Europe“. Seit 2008 nimmt sie am spanischen Fahnenprojekt „Art al Vent“ (Kunst im Wind) teil.