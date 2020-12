Archivierter Artikel vom 29.06.2020, 11:30 Uhr

Zur Person Matthias Teriet wurde 1971 geboren. Nach dem Abitur war er als Zeitsoldat bei der Bundeswehr tätig. Im Anschluss nahm er das Studium der Rechtswissenschaften in Bonn auf und absolvierte anschließend sein Referendariat im Bezirk des Oberlandesgerichts Koblenz.