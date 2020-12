Archivierter Artikel vom 23.04.2020, 11:03 Uhr

Zur Person

Die gelernte Rechtsanwaltsgehilfin Birgit Schmitt-Paeslack ist 1968 in Sobernheim geboren. Ihre Tierliebe zum Federvieh wurde ihr quasi in die Wiege gelegt: Ihr Opa war im Geflügelzuchtverein, ihr Vater Dieter Paeslak war jahrzehntelang Vorsitzender des Brieftaubenzuchtvereins in Bad Sobernheim.