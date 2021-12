Der politische Streit um den ÖPNV im Westerwald erinnert ein wenig an die Frage, was es zuerst gab: die Henne oder das Ei? Sitzen so wenig Fahrgäste in den Bussen, weil es zu wenig Busverbindungen gibt? Oder würden auch dann nicht mehr Menschen in den Bussen sitzen, wenn diese häufiger und regelmäßiger fahren würden? Vermutlich liegt die Wahrheit, wie so oft, in der Mitte.