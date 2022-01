Sag mir, wo die Radwege sind, wo sind sie geblieben? Das wird man vielleicht, orientiert an dem bekannten Protestsong von Pete Seeger, bald schon fragen und dann genau so wie er ergänzen: „Wann wird man je verstehn?“ Denn wann, wenn nicht jetzt, müsste man doch den aktuellen Radfahr-Boom dazu nutzen, die Menschen so weit wie möglich dazu zu bringen, vom Kraftfahrzeug aufs umweltfreundliche Zweirad umzusatteln?