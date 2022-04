Zuckerfest in Idar-Oberstein?

Das Zuckerfest ist das zweitwichtigste Fest für Muslime, es wird drei Tage lang am Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan gefeiert.

Beiratsmitglied Ibrahim Nassar würde das Fest am liebsten schon in diesem Jahr im größeren Rahmen in Idar-Oberstein feiern – als Beitrag für ein besseres Verständnis zwischen den verschiedenen Nationalitäten, als Möglichkeit, dass sich Deutsche und andere Nationen besser kennenlernen. Als Beitrag zur Integration fände er es gut, meinte Delbert Penner, der Beiratsvorsitzende.

Für 2022 ist aber die Zeit knapp, der Ramadan hat bereits begonnen. 2023 also? Auf jeden Fall hat man mehr Vorbereitung und Zeit, sich ums Geld zu kümmern. Beiratsmitglied Werner Ruprecht sagte: „Wir müssen schauen, welche Förderung möglich ist und wer unterstützen kann.“