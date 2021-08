„Wir haben täglich 80 bis 100 Leute ständig im Einsatz“, sagt Thomas Hoppenz. Neben den eigenen Mitarbeitern gibt es Unterstützung von befreundeten Stadtwerken von Eutin in Schleswig-Holstein bis Reutlingen in Baden-Württemberg.

Und es sei nun mal ein Unterschied, ob man 1200 Menschen in Altenahr oder 30.000 Menschen in Bad Neuenahr-Ahrweiler wieder an Netz bringen wolle, sagt Hoppenz. „Eine Ersatzinfrastruktur ist hier nicht so schnell aufgebaut.“