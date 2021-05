Zu kalt und zu nass: Imker in Deutschland bangen um Frühjahrsernte

Plus

Das kühle und regnerische Wetter in diesem Frühling vermasselt Imkern in Deutschland gerade die Honigernte: „Die hellen Frühjahrshonige in diesem Jahr werden eher eine Rarität sein“, sagte der Leiter des Fachzentrums Bienen und Imkerei, Christoph Otten, in Mayen. Die Imker bangten um ihre Ernte, denn die anhaltende Kühle und Nässe habe den Honigbienen in den vergangenen Wochen kaum Gelegenheit zum Nektarsammeln geboten. Am gestrigen Donnerstag war Weltbienentag. In „normalen Jahren“ verzeichneten die Bienenvölker in Deutschland zu diesem Stichtag „schon deutliche Gewichtszunahmen von bis zu 15 Kilogramm“, sagte Otten. Und: Normalerweise hätten erste Imker dann auch schon „mit der Ernte der Frühtracht“ begonnen. „Daran ist in diesem Jahr aber in weiten Teilen Deutschlands nicht zu denken“, sagte der Bienenexperte weiter. Im Gegenteil: Teilweise müssten Imker ihre Völker sogar füttern, um ein Verhungern zu vermeiden.