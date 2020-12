Dass in den 1990er-Jahren bundesweit Kapazitäten des Zivil- und Katastrophenschutzes abgebaut wurden – zuletzt beim vielfach kritisierten Bundeswarntag am 10. September zu erleben –, werteten DRK-Präsident Rainer Kaul und Manuel Gonzalez (Gesundheitlicher Bevölkerungsschutz) vom DRK-Landesverband als Fehler, der sich auf die Bewältigung der Pandemie auswirkte: Anfangs fehlte es an Schutzausrüstung wie Masken und Kleidung. Kaul forderte intensive Gespräche auf Landes- und Bundesebene über das Beschaffungs-gut. Auch Manuel Gonzalez informierte über eine zwischenzeitlich stark ausgeweitete Bevorratung des DRK-Bestandes, allerdings zu gestiegenen Preisen. Er warb für mobile medizinische Versorgungseinheiten.