Am liebsten würde der Zirkus Alexis sofort mit den Vorstellungen beginnen, endlich wieder seine Künste in der Manege zeigen. Tag für Tag hofft er darauf, dass dafür grünes Licht gegeben wird und die lange Corona-Pause vorbei ist. „Die Premiere wird auf jeden Fall hier stattfinden“, kündigt Cindy Mayer an.