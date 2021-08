Zimmerlin erwartet nun unverzüglich die Auskünfte Nach dem OVG-Urteil hat Wilhelm Zimmerlin eine E-Mail an Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer geschickt, der er seine erste – bislang unbeantwortete – Anfrage vom 19. Mai 2020 nochmals beigefügt hat. Er schreibt dazu: „Ich erwarte, dass Sie mir die erbetenen Auskünfte nun unverzüglich in schriftlicher Form übermitteln.

Ihre Auskünfte stehen aber nicht nur mir, sondern in gleicher Frist und Form auch dem gesamten Stadtrat zu. Deshalb bitte ich darum, dass Sie die Auskünfte zeitgleich und in gleicher schriftlicher Form an alle Mitglieder des Stadtrats übermitteln.“ hg